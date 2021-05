Lavoro: Consiglio regionale Lazio approva legge su Parità retributiva di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mattia ha sottolineato come il Lazio sia la prima regione a legiferare su questo tema e ha citato i numeri negativi sull'occupazione femminile, resi ancora più pesanti dal Covid-19. "Questa crisi non è stata uguale per tutti, ha allargato le diseguaglianze, ha colpito i più deboli. Nella pandemia a soffrire di più sono state le donne, i giovani e i precari. Allarmante il bilancio dell'occupazione nel 2020: meno 33 mila donne", ha aggiunto la presidente della commissione Lavoro. La nuova legge, composta da 22 articoli, detta disposizioni finalizzate a garantire: a) il rispetto del principio di parità retributiva tra i sessi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere; b) la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti che libere professioniste, nel mercato del lavoro. (segue) (Com)