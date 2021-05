Lavoro: Consiglio regionale Lazio approva legge su Parità retributiva di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora: c) la valorizzazione delle competenze delle donne; d) la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro e l'equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare; e) la diffusione di una cultura organizzativa non discriminatoria nelle imprese. Il provvedimento approvato oggi prevede uno stanziamento regionale di 7,66 milioni di euro per il triennio 2021-2023 che, insieme alle risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 (fondi Fse e Fesr), servirà per sostenere molteplici misure multisettoriali destinate ad un'ampia platea di soggetti beneficiari. Tra queste: - l'istituzione della "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro"; - l'occupazione femminile stabile e di qualità, attraverso contributi per le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) per la formazione di neoassunte a contratto a tempo indeterminato. (segue) (Com)