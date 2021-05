Lavoro: Consiglio regionale Lazio approva legge su Parità retributiva di genere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'ultima misura prevede buoni erogati per l'acquisto di servizi di baby-sitting per le madri lavoratrici, anche autonome o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero al congedo parentale, purché il nucleo familiare abbia un reddito Isee non superiore a 20 mila euro. Tali buoni potranno essere concessi, in via sperimentale, anche ai padri lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, in alternativa alla madre lavoratrice. (segue) (Com)