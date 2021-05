Lavoro: Consiglio regionale Lazio approva legge su Parità retributiva di genere (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge prevede anche l'istituzione di un "Registro regionale delle aziende virtuose in materia di parità retributiva", alle quali saranno attribuiti benefici economici e premialità nonché titolo preferenziale "negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati", si legge all'articolo tre. In occasione della istituenda "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro", da celebrarsi ogni anno il 7 giugno, verranno premiate le aziende iscritte nel Registro regionale che si saranno particolarmente distinte nell'ambito della riduzione del divario salariale o che abbiano messo in pratica particolari e innovative azioni in materia di parità. (Com)