Migranti: M5s, insoddisfacente nuovo Patto su asilo, superare regolamento Dublino

- La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha reso noto che le persone rimpatriate da inizio anno fino alla data del 9 maggio sono 1.277. "Si tratta di un primo passo importante, considerando anche che le misure restrittive sugli ingressi, messe in atto da diversi Paesi, hanno reso molto più difficili le operazioni di rimpatrio. Tuttavia, davanti alla prospettiva allarmante di una crescita esponenziale degli sbarchi, è fondamentale fare in modo che gli Stati membri di primo approdo dei flussi migratori non vengano lasciati soli". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle componenti del Comitato Schengen, a seguito dell'audizione della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. "In questa direzione è fondamentale rafforzare gli accordi bilaterali sui rimpatri perché, allo stato attuale, il nuovo Patto per le migrazioni e l'asilo elaborato dalla Commissione europea non può essere ritenuto soddisfacente dal nostro Paese. Chiediamo che il ricollocamento sia automatico e obbligatorio e non su base volontaria, come invece avviene ora, superando il regolamento di Dublino che sancisce la responsabilità del Paese di primo approdo. Azioni fondamentali, per costruire insieme una politica sulle migrazioni in grado di tutelare tutti gli Stati grazie al principio della cooperazione" concludono.(Com)