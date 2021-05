Farnesina: Della Vedova alla premiazione del programma Active young citizens for sustainable development

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha aperto oggi la cerimonia di premiazione delle tre scuole vincitrici del programma Active young citizens for sustainable development, lanciato congiuntamente dall'Iniziativa adriatico-ionica e dall'Iniziativa centro europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. Hanno partecipato all'evento, oltre al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto con un videomessaggio, i segretari Generali della Iai, Gianni Castellaneta, e dell'Ince, Roberto Antonione, e gli smbasciatori in Italia di Albania, Croazia e Ungheria. Il progetto Active young citizens for sustainable development, nato su impulso dell'Italia in continuità con le attività realizzate durante presidenza dell'Ince nel 2019, ha visto gareggiare 70 scuole superiori provenienti dai Paesi di Iai e Ince, con la presentazione di proposte per l'attuazione degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, con il fine ultimo di favorire una maggiore sensibilità e cultura sul tema tra le nuove generazioni. I tre premi finali, ciascuno da 20mila euro, sono stati assegnati ai progetti presentati da scuole di Albania, Croazia e Ungheria, centrati su iniziative di smaltimento dei rifiuti, riciclaggio e produzioni eco-sostenibili anche in Paesi in via di sviluppo. (segue) (Com)