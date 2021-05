Farnesina: Della Vedova alla premiazione del programma Active young citizens for sustainable development (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura, il Sottosegretario ha evidenziato l'importanza del coinvolgimento dei giovani nella conoscenza e nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità e, più in generale, delle priorità fissate dall'Agenda 2030, per fare tesoro della loro visione e della capacità, dimostrata anche con questa iniziativa, di portare avanti proposte concrete e realizzabili per progettare il proprio futuro. "Costruire le basi per un futuro migliore per le nuove generazioni – ha sottolineato Della Vedova – significa innanzitutto promuovere e difendere i valori della libertà e della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Questi sono valori che dovranno sempre essere condivisi tra gli Stati che sono già membri dell'Unione e quelli che entreranno a farne parte". In chiusura, il sottosegretario ha ricordato che, grazie al successo di questa prima edizione, a settembre 2021 il programma verrà rilanciato e ha invitato tutte le scuole a rinnovare la loro partecipazione. (Com)