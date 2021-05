Usa-Norvegia: a Reykjavik Blinken incontra ministra Esteri Eriksen Soreide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato oggi a Reykjavik la ministra degli Esteri norvegese Ine Marie Eriksen Soreide. Secondo quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, Blinken si è detto lieto di poter incontrare l'omologa norvegese in modo da avere l'opportunità di avere uno scambio di opinioni sulle tante cose che Stati Uniti e Norvegia "stanno facendo insieme su tanti fronti nel mondo". Tra questi, Blinken ha menzionato il lavoro nel Consiglio artico, per rendere tale regione "un posto di cooperazione pacifica" e "per avanzare nelle sfide volte ad affrontare il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la medicina e certamente il benessere dei popoli indigeni".(Nys)