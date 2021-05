Energia: Germania-Russia, Laschet (Cdu) ribadisce sì ad attivazione Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha ribadito il proprio sostegno all'attivazione del gasdotto Nord Stream 2, in completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto riferisce il portale “Finanztreff.de”. In particolare, Laschet, candidato della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale a cancelliere per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, ha affermato che la Germania ha bisogno del gas come tecnologia-ponte. Il Paese abbandonerà, infatti, il nucleare e il carbone come fonti di energia rispettivamente entro il 2022 e il 2038. Per tale motivo, è importate “assicurare l'approvvigionamento di energia della Germania”. Primo ministro del Nordreno-Vestfalia, Laschet ha quindi definito “corretta” la posizione del governo federale, che ha concesso “tutti i permessi” per la realizzazione del Nord Stream 2. Secondo il presidente della Cdu, “da una molecola di gas non si riconosce se giunga in Germania dalla Russia attraverso l'Ucraina o via mare”. Allo stesso tempo, è “importante” che l'Ucraina continui a essere rifornita di gas sufficiente dalla Russia e che non divenga “dipendente” da Mosca. (Geb)