Imprese: Tirrenia, Mise blocca ristrutturazione debito Cin con due clausole illegali (2)

- Anche per evitare soprese dell’ultimo momento in una vicenda così delicata ed importante - basti pensare che dall’esito della stessa dipende il futuro di seimila lavoratori e seimila famiglie - negli ultimi dieci giorni è stata più volte chiesta da Cin la convocazione, alla presenza dei commissari, di un tavolo per un confronto diretto con il Mise. Sul punto - prosegue la nota - non è mai arrivata alcuna risposta, cosa del tutto inspiegabile e paradossale ove si pensi che proprio per la posizione assunta dal ministro i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria, i loro consulenti legali e finanziari affermano di non poter procedere alla modifica delle due clausole ed alla successiva firma dell’accordo, perché vincolati ad un’autorizzazione del ministro medesimo, che impedisce loro di finalizzare la già avvenuta negoziazione delle stesse. Un insostenibile paradosso che tanto evoca i mali della burocrazia all’italiana i cui effetti però non potranno che essere nefasti. Proprio ed anche per tali ragioni non possiamo credere che il Mise ed il ministro affossino deliberatamente la prima infrastruttura italiana sul mare. Non vogliamo davvero pensare che possa finire così. Il ministro Giorgetti è riconosciuto come persona seria e capace e siamo convinti che non farà finire così le cose, salvo che dietro questa storia non si nascondano fatti e circostanze a noi ignote, ma che se ci fossero dovrebbero essere necessariamente di pubblico dominio, quantomeno nel rispetto di un ovvio principio di trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica, dei cittadini e dei lavoratori direttamente coinvolti in questa storia - conclude la nota - anche per tacitare le malelingue che stanno diventando sempre più forti e presenti in questa vicenda. (Com)