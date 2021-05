Covid: Finlandia, sviluppato test che rileva il contagio in soli dieci minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di scienziati dell'Università di Helsinki hanno sviluppato un test rapido per il coronavirus che rileva il contagio in soli dieci minuti. "Il test antigenico, sviluppato dai ricercatori dell'Università di Helsinki, può controllare sino a 500 campioni all'ora. In uno studio recente, il test rapido ha rilevato un'infezione virale più o meno allo stesso modo dei test Pcr più sensibili. Il formato del test rapido sviluppato è adatto anche per la diagnosi rapida di altre infezioni respiratorie", si legge in una nota dell’ateneo. "Abbiamo dimostrato che con l'aiuto del test che abbiamo sviluppato, siamo stati in grado di identificare quasi tutti i campioni (37 su 38) da cui siamo stati in grado di isolare il Sars-CoV-2 in coltura cellulare", ha affermato Jussi Hepojoki, professore associato di virologia e ricercatore presso l'Università di Helsinki. (Sts)