Francia-Irlanda: ministri Le Drian e Beaune a Dublino il 20 e 21 maggio

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il sottosegretario agli Affari europei, Clement Beaune, saranno a Dublino il 20 e il 21 maggio per un incontro con i rispettivi omologhi irlandesi: Simon Coveney e Thomas Byrne. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Parigi, spiegando che Le Drian e Beaune saranno ricevuti anche dal presidente irlandese Micheal Iggins. "Questi colloqui si inseriscono nell'ambito del rafforzamento del dialogo tra la Francia e Irlanda: una dichiarazione politica che segna la prima tappa nell'attuazione di un piano di azione congiunto che punta a rafforzare la nostra cooperazione bilaterale in molti settori sarà firmata durante la visita", ha spiegato una portavoce del Quai d'Orsay. "L'attuazione del protocollo sull'Irlanda del Nord e le conseguenze della Brexit per i nostri due Paesi occuperanno un posto centrale nelle discussioni", ha aggiunto la portavoce, spiegando che durante il vertice verranno affrontati anche i dossier riguardanti Medio Oriente e Sahel.(Frp)