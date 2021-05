Vitalizi: Taverna, in Aula non se ne può parlare, capigruppo dice no a dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle ha chiesto “di fare un dibattito in Aula sui vitalizi martedì pomeriggio ma la proposta non è stata accolta”. A riferirlo, al termine della Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, è stata la vicepresidente Paola Taverna. “Troviamo che sia dignitoso informare i cittadini italiani di quello che è accaduto, ovvero che sono stati ridati i vitalizi ai condannati – ha spiegato ai giornalisti Taverna -. Volevamo avere mezza giornata in Aula per il dibattito ma la risposta è stata no, non si può parlare di vitalizi. Quest’Aula non parla di vitalizi. La Lega ha avanzato la possibilità di dare dieci minuti a gruppo, neanche si trattasse di una partita di calcio, ma forse è questa l’importanza che loro danno a uno scandaloso privilegio riconsegnato ai condannati. Gli unici che hanno dato parere favorevole sono stati Leu e Fratelli d’Italia, gli altri nulla. Insomma, si può parlare di tutto ma non dei privilegi riconsegnati agli ex parlamentari condannati”. Taverna ha poi assicurato che la battaglia del M5s andrà avanti, perché “della lotta ai privilegi” il Movimento “ne ha fatto un punto d’onore”. La conferenza dei capigruppo tornerà a riunirsi domani.(Rin)