Lavoro: Pd su Ex Embraco, da Orlando segnale concreto, Giorgetti non perda altro tempo

- Dal governo arriva "finalmente un segnale concreto per i lavoratori dell'Ex Embraco con l'annuncio di una norma ad hoc che verrà inserita del decreto Sostegni Bis e consentirà di prolungare per sei mesi la Cassa integrazione dei 400 dipendenti. Ringraziamo il ministro Orlando per il lavoro svolto e per questa iniziativa tempestiva che non risolve la situazione ma che dà comunque una boccata di ossigeno ai lavoratori ed alle loro famiglie, e ulteriori mesi alle istituzioni per rilanciare il polo industriale piemontese. Il ministro Giorgetti non perda ora altro tempo". Lo affermano in una nota congiunta i deputati del Pd Davide Gariglio e Francesca Bonomo. (Com)