Libia: missione Onu, riunione virtuale del Forum di dialogo politico il 26 e 27 maggio

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato una riunione virtuale di due giorni del Forum di dialogo politico libico (Lpdf) che si terrà il 26 e 27 maggio per finalizzare la base costituzionale proposta per le elezioni parlamentari e presidenziali, previste il prossimo 24 dicembre, come concordato dalla commissione Legale dell'Lpdf durante la riunione svolta a Tunisi dal 7 al 9 aprile 2021 e durante le successive consultazioni agevolate dall'Unsmil. Lo riferisce una nota di Unsmil. La maggior parte dell'incontro sarà trasmessa in diretta streaming per consentire al popolo libico la possibilità di seguire le delibere dell'Lpdf, i cui risultati saranno poi presentati alla Camera dei rappresentanti e all'Alto consiglio di Stato per le loro considerazioni. La missione ricorda la scadenza del primo luglio come data entro cui predisporre il quadro costituzionale ed elettorale, come previsto dalla risoluzione 2570 del Consiglio di sicurezza, per consentire all'Alta Commissione per le elezioni nazionali di procedere con i preparativi. Infine, Usmil condanna i recenti tentativi di disinformare l'opinione pubblica e di minare il processo politico in Libia, facendo circolare documenti falsi spacciati per il "quadro costituzionale per le elezioni". A tal proposito, la missione incoraggia il pubblico libico e le parti interessate a fare riferimento esclusivamente ai documenti emessi da Unsmil. (Lit)