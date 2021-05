Germania: Laschet (Cdu), istituire Consiglio di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve istituire un Consiglio di sicurezza nazionale presso la Cancelleria federale al fine di rafforzare le proprie capacità di politica internazionale. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Candidato della Cdu e della Csu a cancelliere per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Laschet ha evidenziato che la Germania deve dotarsi di un Consiglio di sicurezza nazionale “per divenire più strategica” nella politica internazionale. “Non dobbiamo soltanto reagire alle crisi, ma dobbiamo agire guardando avanti”, ha quindi evidenziato il presidente della Cdu, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia. A tale scopo, l'attuale Consiglio federale per la sicurezza (Bsr), organo interministeriale competente per le esportazioni degli armamenti, deve essere trasformato. Il futuro Consiglio di sicurezza nazionale dovrà includere i dicasteri federali, ma anche i governi dei Laender. Ogni primo e terzo anno della legislatura, il governo federale dovrà presentare una strategia di sicurezza nazionale sulla base dei rapporti del nuovo organo. Il documento verrà, quindi, discusso e votato dal Bundestag. (Geb)