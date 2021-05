Viabilità: traffico bloccato per incidente su Ss36 raccordo Lecco Valsassina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente al km 1,200 nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli, la strada statale 36 raccordo Lecco Valsassina è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 9. Lo comunica Anas in una nota, facendo sapere che la circolazione in entrambe le direzioni è temporaneamente indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.(Com)