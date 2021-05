Medio Oriente: Netanyahu, “determinati” a portare avanti operazione a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio quattro razzi sono stati lanciati da un'area vicino al villaggio di Seddiqine, nella regione di Tiro, nel Libano meridionale verso Israele. Lo riferisce il quotidiano francofono libanese "L'Orient le jour". Al momento, nessun gruppo ha rivendicato il lancio dei razzi. Si tratta del terzo episodio di questo tipo in meno di una settimana. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane (Idf), uno dei quattro razzi è stato intercettato dal sistema di difesa missilistica Iron Dome, un altro è caduto in campo aperto e altri due sono caduti nel Mar Mediterraneo, al largo della costa israeliana. Il lancio dei razzi ha fatto attivare le sirene d'allarme nella città israeliana di Haifa, Shfaram, Acri e nella regione di Krayot, nel nord del Paese. Fonti mediche citate dai media israeliane non segnalano la presenza di eventuali feriti diretti, mentre due persone si sono leggermente ferite mentre correvano nei rifugi antimissile. Israele sostiene che tali attacchi siano stati lanciati da gruppi palestinesi presenti nel sud del Libano. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute di Gaza, dal 10 maggio a oggi sono morti 227 palestinesi a causa dei bombardamenti israeliani. I razzi lanciati dall'enclave verso Israele hanno provocato la morte di dodici persone. L'ultimo bilancio delle forze di difesa israeliane (Idf) riferisce del lancio di 230 razzi da Gaza nelle ultime 12 ore. (Res)