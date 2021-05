Senato: Ciriani (Fd'I), maggioranza divisa e rancorosa blocca lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riunione di oggi della conferenza dei capigruppo del Senato è lo specchio di una maggioranza allo sbando, dove prevalgono i rancori e le rivalse tra i singoli partiti. Il risultato è che nessuna decisione è stata presa dopo oltre due ore di discussione. Dal ddl Zan al tema dei vitalizi la maggioranza non ha una posizione comune, anzi ogni argomento è stato utilizzato e declinato con lo scopo di fare polemica interna". Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, al termine della riunione dei capigruppo. "Fratelli d'Italia ribadisce il suo ruolo di opposizione patriottica e cioè disponibile al confronto, ma soltanto nell'interesse dei cittadini e della Nazione. Siamo disponibili a discutere di un tavolo di lavoro sul ddl Zan, così come proposto oggi dal senatore Faraone, ma purché le rigidità sull'attuale testo approvato alla Camera siano messe da parte - ha aggiunto -. Così come sul tema dei vitalizi siamo pronti al confronto. La verità è che l'ostacolo a qualsiasi confronto è la maggioranza stessa con le sue divisioni che di fatto, come dimostra la riunione della capigruppo di oggi, impediscono di lavorare per il bene degli italiani e per risolvere le emergenze che affliggono la nostra Nazione".(com)