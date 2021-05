Lavoro: D'Elia (Pd), da Regione Lazio impegno concreto su parità salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge sulla parità salariale, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile" ed "è una buona notizia che il consiglio abbia votato all' unanimità sulla proposta presentata da Eleonora Mattia, presidente della commissione Lavoro e pari opportunità". Lo dichiara in una nota Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne del Pd. "Un testo che affronta il tema del lavoro delle donne femminile e della parità salariale in modo organico - aggiunge - e che arriva in un momento molto delicato, in cui gli effetti economici della pandemia stanno ulteriormente contraendo il tasso di occupazione femminile. Dalla Regione Lazio un impegno concreto, nella direzione che come democratiche abbiamo indicato anche nel Pnrr e nella proposta per la parità salariale in discussione alla Camera, il cui cammino ci auguriamo venga portato avanti con la stessa convinzione". (Com)