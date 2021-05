Ue: Laschet (Cdu), necessaria nuova coesione in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve sviluppare “una nuova coesione in politica estera”. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Candidato della Cdu e della Csu a cancelliere per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Laschet ha riconosciuto il ruolo dell'asse franco-tedesco come “nucleo del motore europeo”. Allo stesso tempo, il presidente della Cdu ha evidenziato che le iniziative di Francia e Germania “devono rimanere aperte alla partecipazione degli altri” Stati membri. Laschet, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, ha quindi sottolineato l'importanza dei progetti comuni europei per il rafforzamento delle “capacità militari” dell'Ue. Secondo il candidato dei conservatori a cancelliere, l'Europa dovrà dotarsi di “una struttura in cui tali capacità possano essere utilizzate”. Laschet ha, infine, dichiarato: “Il mio obiettivo è rendere l'Europa capace di una politica mondiale, ciò include collegare il linguaggio della potenza agli strumenti della potenza”. (Geb)