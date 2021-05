Spagna: premier Sanchez, su riforma lavoro non si deve solo smantellare ma modernizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma del mercato del lavoro in Spagna, la sinistra sia politica che sindacale non deve solo dire che "smantelleremo" ma anche che "dobbiamo andare avanti e modernizzare". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, al 43mo Congresso federale dell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) a Valencia. Il premier ha sottolineato la necessità di una "profonda revisione" del mercato del lavoro nel Paese, in particolare la riforma del Partito popolare (Pp) del 2012, ma aggiunto che ce ne sono molte altre che bisogna "modernizzare". In quest'ottica, Sanchez ha chiarito che "il progresso è recuperare i diritti del lavoro persi, ma anche riconoscere quelli nuovi che vengono messi in discussione a causa della trasformazione digitale". Il premier ha citato alcune innovazioni introdotte dal suo governo per migliorare la condizione dei lavoratori come la "legge rider" che impone alle grandi compagnie di consegna a domicilio di assumere i fattorini come impiegati, la regolamentazione del telelavoro e la parità di salario tra uomini e donne. Sanchez, dunque, ha espresso una posizione più cauta rispetto alla ministra del Lavoro ed esponente di spicco di Unidas Podemos, Yolanda Diaz, intervenuta all'apertura del Congresso dell'Ugt. "Compagni e compagne, abrogheremo la riforma del lavoro" del Pp, ha annunciato la ministra tra gli applausi dei partecipanti. (Spm)