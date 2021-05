Balcani: Dichiarazione Brdo-Brioni, per presidente croato Milanovic "è un compromesso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo della Dichiarazione congiunta concordata al vertice odierno di Brdo-Brioni "è un compromesso". Lo ha dichiarato il presidente croato Zoran Milanovic, co-promotore dell'edizione odierna del vertice insieme al presidente sloveno Borut Pahor. "Qualcuno direbbe che si tratta di un minimo comune denominatore, io la definisco un compromesso in cui qualcuno ha dovuto rinunciare a qualcosa", ha detto Milanovic aggiungendo che durante la riunione odierna ci sono stati "alcuni malintesi". "Diciamo che l'agenda della presidente del Kosovo (Vjosa) Osmani era un po' più ambiziosa e che a causa dell'opposizione della Serbia alcune parti sono state omesse. Lo vedo come un prezzo completamente accettabile per un documento che è buono", ha dichiarato il presidente croato in una conferenza stampa seguita alla riunione dei leader della regione dei Balcani occidentali a Brdo pri Kranju, in Slovenia. Milanovic ha aggiunto che Zagabria e Lubiana desiderano aiutare gli altri Paesi della regione ad arrivare all'obiettivo dell'adesione all'Unione europea. (Seb)