Balcani: Stoltenberg, chiedo a Belgrado e a Pristina impegno in dialogo (2)

- "La Kfor fornisce un ambiente sicuro e protetto e garantisce la libertà di movimento a beneficio di tutte le comunità del Kosovo. Basata sul nostro mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli alleati della Nato sono fermamente impegnati nella Kfor e nella sua importante missione", ha sottolineato. Stoltenberg ha ricordato che "la Nato sostiene pienamente il processo di normalizzazione tra Belgrado e Pristina" che "è la migliore piattaforma per trovare una soluzione che rispetti i diritti di tutte le comunità e per costruire una pace duratura". Questo a garanzia di "un futuro migliore e più prospero per tutti". Il segretario generale ha aggiunto che "il dialogo costruttivo è fondamentale per la stabilità in questa regione". Per questo, "continuo a chiedere a tutte le parti di impegnarsi nel dialogo", ha detto. (Beb)