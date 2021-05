Giustizia: Pd, far rispettare Trattato estradizione con Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'approvazione del Trattato di estradizione e di cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Emirati Arabi Uniti, "continuiamo ad avere grosse difficoltà a realizzare il rientro in Italia di alcuni latitanti, tra cui alcuni già condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Abbiamo quindi chiesto alla ministra Cartabia quali siano le misure predisposte dal governo per dare completa attuazione al Trattato e assicurare finalmente alla giustizia latitanti condannati per gravissimi reati che vanno dal concorso esterno in associazione mafiosa, al traffico internazionale di stupefacenti, alla frode in danno di lavoratori e famiglie". Lo dichiara Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia, intervenendo in Aula per il question time. (segue) (Rin)