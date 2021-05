Giustizia: Pd, far rispettare Trattato estradizione con Emirati Arabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella replica affidata a Walter Verini, componente Pd in commissione Giustizia, dopo aver ringraziato la ministra per aver fornito ulteriori elementi sulla mancata cooperazione giudiziaria da parte degli Emirati Arabi Uniti, si è evidenziato come "il tema andrebbe allargato più in generale ai rapporti complessivi tra i due Paesi. Occorre intensificare gli sforzi, per non correre il rischio non solo che non vengano assicurati alla giustizia autori di gravi reati già condannati, e latitanti, ma che addirittura possano scattare le impossibilità di esecuzione della pena. Per l'Italia sarebbe una beffa. L'Italia ha la presidenza del G20 - ha concluso Verini -, può essere l'occasione per dare concreta attuazione della Risoluzione Falcone, adottata da 190 paesi durante la Conferenza di Vienna, per rilanciare a livello globale gli strumenti di contrasto al crimine transnazionale". (Rin)