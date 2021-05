Brianza: domani attivazione sensi unici alternati per ispezione cavalcavia Caponago-Carugate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma domani, giovedì 20 maggio 2021, dalle ore 8 alle ore 13 l'ispezione visiva periodica del cavalcavia che si trova tra Caponago-Carugate: ponte P2 pk 0+845 SP n. 13dir "Monza - Melzo", sulla strada comunale Caponago-Carugate scavalco SP13dir, Agrate Brianza). Per questo motivo - fa sapere la Provincia di Monza e Brianza in una nota - saranno attivati sensi unici alternati regolati da movieri nel tratto di strada provinciale soggiacente al cavalcavia per l’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili necessarie alle operazioni di ispezione. Gli esiti delle attività permetteranno di definire l’eventuale agenda degli interventi necessari a mantenere lo stato di sicurezza. (Com)