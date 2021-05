Usa: Georgia, segretario Raffensperger punta a rielezione malgrado scontro con Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, punta a essere rieletto il prossimo anno nonostante le durissime critiche ricevute negli ultimi mesi dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo riferisce il quotidiano online “The Hill”, secondo cui il funzionario ha confermato la propria intenzione nel corso di un incontro al Rotary Clun della contea di Gwinnett. “Mi piace e il mio lavoro e conto di ricandidarmi”, ha affermato. Da sempre repubblicano, Raffensperger è stato uno dei protagonisti delle polemiche scoppiate dopo le elezioni presidenziali dello scorso novembre. Da segretario di Stato della Georgia, infatti, si è rifiutato di mettere in discussione l’esito del voto in quello Stato, che ha premiato il democratico Joe Biden, nonostante le forti pressioni da parte di Trump, e ha sempre difeso il processo elettorale in Georgia. Alle prossime primarie repubblicane dovrà vedersela con la rappresentante Jody Hice, che gode proprio dell’appoggio di Trump. (Nys)