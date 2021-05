Lazio: Giannini (Lega), Zingaretti occupa parchi con amici Pd e cinghiali inseguono persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' pura fantasia il progetto di raddoppiare gli attuali 249 mila ettari, pari al 14,5 per cento del Lazio, delle aree protette da parte della giunta Zingaretti. Purtroppo i parchi sono un poltronificio per gli amici del Pd: dai trombati ai fedelissimi dem". Lo dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega Lazio, commentando la discussione sul parco naturale regionale dell'Appennino Monti-Simbruini e la proposta dell'assessore Roberta Lombardi. "La legge regionale 29 del 1997 - ricostruisce Giannini - si è rivelata un fallimento tra oltre 100 modifiche e piani di assetto ancora da approvare senza il minimo coinvolgimento delle istituzioni locali anche alla luce dei commissariamenti ideati da Zingaretti. Essi hanno superato, di fatto, i consigli direttivi degli enti al di là di qualche rara eccezione frutto, come il caso di Roma Natura, del matrimonio Pd e M5s. Intanto il sovrannumero dei cinghiali, in ultimo la donna circondata in un parcheggio di un supermercato a Formello, le difficoltà evidenziate dal comparto agricolo nelle aree protette e registrate dagli amministratori locali sembrano finire nel dimenticatoio, su cui pesa come un macigno il Piano territoriale paesistico regionale. Invece di concentrarsi sulla vita reale: dalle campagne abbandonate alla scarsa tutela e manutenzione. Il territorio va governato e non occupato con gli amici di...'', conclude Giannini. (Com)