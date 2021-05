Olimpiadi 2026: Pizzul (Pd), sollecitiamo Regione Lombardia su costituzione società per infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da mesi si aspetta che sia nominata la struttura commissariale per la gestione delle infrastrutture delle opere olimpiche e ci risulta che manchino ancora alcune, indispensabili indicazioni delle regioni partecipanti, Lombardia e Veneto, sia per quanto riguarda l'approvazione dello statuto societario, sia per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio di amministrazione, cosa che pare stia rallentando l'ormai urgente partenza di questa realtà". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul in merito alla costituzione della società pubblica Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 spa, chiedendo "a Regione Lombardia se è vero e, nel caso lo fosse, la sollecitiamo affinché si possa dar vita al più presto a questo organismo. Siamo già molto in ritardo".(Com)