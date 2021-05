Brasile: corruzione e contrabbando di legname in Amazzonia, inchiesta sul ministero dell'Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale (Pf) del Brasile ha eseguito questa mattina 35 mandati di sequestro e perquisizione presso ufficio e residenza del ministro dell'Ambiente, Riccardo Salles, e di altri funzionari del ministero e dell'Istituto Brasiliano per l'Ambiente e le Risorse naturali rinnovabili (Ibama) per presunti reati di contrabbando di legname in Amazzonia. L'azione della polizia è stata disposta dal giudice della Corte suprema federale (Stf), Alexandre de Moraes. Circa 160 agenti sono al lavoro nei territori del Distretto federale e negli stati di San Paolo e Pará. Magistratura e polizia sono alla ricerca di prove relativamente a reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, abuso d'ufficio e contrabbando praticati da pubblici ufficiali e imprenditori dell'industria del legno. Le indagini sono state avviate nel gennaio di quest'anno sulla base delle informazioni ottenute da autorità estere che hanno segnalato un possibile comportamento scorretto da parte di funzionari pubblici brasiliani nel processo di esportazione del legno. Oltre alle perquisizioni, il Stf ha determinato la rimozione preventiva di 10 funzionari pubblici che occupano incarichi e posizioni presso l'Istituto Brasiliano per l'Ambiente e le Risorse naturali rinnovabili (Ibama) e presso il ministero dell'Ambiente. Tra questi anche il presidente di Ibama, Eduardo Bim. Il giudice Moraes ha inoltre autorizzato l'accesso ai dati bancati e fiscali del ministro Salles. (Brb)