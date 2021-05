Regno Unito: ministro Salute Hancock, quasi 3 mila casi della variante Covid indiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha comunicato alla Camera dei comuni che sono quasi 3 mila (2.967) i casi sinora registrati della cosiddetta variante indiana del Sars-Cov-2 nel Regno Unito. Il ministro ha registrato inoltre un aumento del numero dei contagi del 28 per cento rispetto alla giornata di lunedì, quando se ne erano registrati 2.300 circa. In conseguenza di ciò, il governo ha messo in piedi un sistema di test irrobustito nelle località di Bedford, Burnley, Hounslow, Kerklees, Leicester e North Tyneside, e Whitehall si è detta disponibile a supportare il governo scozzese in misure analoghe da prendere nelle località di Glasgow e Moray. Hancock ha riferito ai Comuni che a Bolton e Blackburn, dove si sono registrati i primi focolai di variante indiana, sono stati amministrati la scorsa settimana oltre 26 mila dosi di vaccino e 75 mila test anti Covid. (Rel)