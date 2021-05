Urbanistica: assessore Roma, oltre 40 delibere approvate per opere in piani di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 delibere approvate che hanno autorizzato circa 370 mila metri cubi di edificazioni in aree già costruite. Lo scrive in un post su Facebook l'assessore all'urbanistica di Roma Luca Montuori. "Una importante commissione Urbanistica oggi per ripercorrere il lavoro fatto finora grazie al protocollo di intesa con la Regione Lazio, un accordo tra istituzioni fondamentale per la realizzazione delle opere pubbliche nei Piani di Zona - spiega Montuori -. Un lavoro di gruppo e collaborazione istituzionale che coinvolge staff politici e uffici insieme con l’obiettivo di dare risposte ai cittadini e permette oggi finalmente di vedere cantieri attivi in diversi Piani di Zona dove mancano le strade, le vasche di laminazione, l’illuminazione. Mancano le opere primarie perché i Piani sono stati progettati senza garantire le coperture economiche e gli oneri sufficienti a completarle, perché ci sono stati imprevisti o novità normative, perché alcuni consorzi visto lo stato di quei luoghi hanno ritenuto di non realizzare gli edifici previsti". (segue) (Rer)