Urbanistica: assessore Roma, oltre 40 delibere approvate per opere in piani di zona (2)

- "E’ un lavoro fondamentale di collaborazione in cui tutti stanno facendo la loro parte per dare servizi ad aree urbane incomplete e troppo spesso dimenticate; un’operazione che si inserisce nel lavoro di ripianificazione generale condotto seguendo gli indirizzi della commissione Urbanistica - continua l'assessore Montuori -. Completare le opere strategiche significa anche rendere nuovamente interessanti queste aree per nuovi operatori che potranno portare a completamento i piani e le opere connesse rendendo questi luoghi finalmente spazi urbani. Ringrazio i miei uffici per il coordinamento di queste attività con altre procedure in corso, con il lavoro di assegnazione e conferma dei comparti in modo da garantire il completamento dei piani e le risorse aggiuntive per realizzare tutti i servizi previsti fino all’avvio delle opere secondarie.A dimostrazione delle scelte di indirizzo negli ultimi 4 anni abbiamo approvato oltre 40 delibere che hanno autorizzato circa 370 mila metri cubi di edificazioni in aree già costruite". (segue) (Rer)