Urbanistica: assessore Roma, oltre 40 delibere approvate per opere in piani di zona (3)

- Oltre ai tre piani i cui lavori sono già iniziati (Massimina, Montestallonara e Settecamini) "abbiamo già indicato - spiega ancora l'assessore all'Urbanistica di Roma Luca Montuori - le date di consegna delle aree per i piani di La Storta (21 maggio) e Castelverde (4 giugno) dove sono già attivi cantieri di Acea per il completamento della rete fognaria e le reti di adduzione dell’acqua potabile nelle case dove fino a poco tempo fa si viveva ancora con l’acqua dei serbatoi di cantiere, si sta predisponendo il passaggio della rete di connessione dati e gli altri sottoservizi prima dell’avvio del completamento delle strade. Sempre a Castelverde si insedierà la 'Certosa inclusiva' realizzando a sua volta importanti interventi e fornendo servizi di qualità legati al terzo settore". Infine, le opere che partiranno prima dell’estate saranno a Trigoria-Trandafilo e a Torresina2, "anche qui strade, reti di smaltimento delle acque e verde per affermare che il diritto alla città è l’obiettivo primario che deve muovere l’azione di chi governa la città", conclude Montuori. (Rer)