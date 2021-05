Pakistan: la polacca Pgnig ottiene concessione da 16 miliardi di metri cubici di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera e di gas polacca Pgnig ha ottenuto una concessione in Pakistan. Lo informa la società con un comunicato quest'oggi. Per la precisione, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (Pgnig) ha ottenuto il 25 per cento delle partecipazioni nella concessione di un blocco nel distretto del Musakhel. L'azienda stima che esso contenga un giacimento di 16 miliardi di metri cubici di gas naturale. "Stiamo consistentemente sviluppando le nostre attività di prospezione e sfruttamento all'estero. L'acquisizione di una quota della concessione in Musakhel può aumentare in modo significativo il potenziale di Pgnig in Pakistan e rafforzare la nostra posizione in quel mercato dell'energia", afferma Pawel Majewski, presidente del consiglio di amministrazione della società polacca. (segue) (Vap)