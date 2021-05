Pakistan: la polacca Pgnig ottiene concessione da 16 miliardi di metri cubici di gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Majewski ha precisato che ciò è avvenuto nell'ambito di un cosiddetto accordo "farm-in", ovvero acquisendo la partecipazione accordandosi con i partner della concessione e con l'assenso del governo pakistano. "Ciò è testimonianza del grande riconoscimento per la competenza di Pgnig nel campo dell'esplorazione e dello sfruttamento di idrocarburi e delle buone relazioni con i partner locali, costruite realizzando altri progetti in loco", continua il comunicato. Il blocco del Musakhel ha un'area di 2.176 chilometri quadrati ed è collocato nell'omonimo distretto del Belucistan, in Pakistan nord-orientale. I partner di Pgnig nella concessione sono Pakistan Petroleum Ltd. (37,2 per cento), Oil & Gas Development Company Ltd. (35,3 per cento) e Government Holdings Pvt. Ltd. (2,5 per cento). (Vap)