Sanità: Simeone (FI), troppi disservizi per cittadini di Cori e del distretto 1 provincia Latina

- "Tanti troppi disagi gravano sui cittadini di Cori e del Distretto 1 della provincia di Latina alle prese con un'assistenza sanitaria disomogenea e disorganica". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. "In tale contesto, raccogliendo anche l'ennesimo appello del Comitato civico di Cori - aggiunge - ho presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione Lazio e all'assessore alla sanità, chiedendo quali azioni urgenti si intendano, fermo restando l'auspicata accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi programmati per l'edilizia sanitaria sul territorio, mettere in atto per garantire ai cittadini di Cori, e del Distretto 1 della Asl di Latina, un accesso equo e continuativo alle prestazioni sanitarie di cui necessitano. Esistono dei gap che vanno colmati con urgenza a partire dalle difficoltà di accesso al servizio prelievi presso la struttura dell'ospedale di comunità di Cori con i cittadini costretti a fare file fin dalle 6 del mattino per effettuare la prestazione". (segue) (Com)