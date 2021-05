Sanità: Simeone (FI), troppi disservizi per cittadini di Cori e del distretto 1 provincia Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di persone spesso fragili - prosegue Simeone - affette da patologie, costrette a sostare davanti all'ex Pronto Soccorso, senza avere neanche la certezza di poter effettuare le analisi di cui necessitano considerato che al massimo ogni giorno il numero dei prelievi effettuati è pari a 30 unità senza che sia dato sapere il criterio alla base di tale "contingentamento". Il servizio inoltre verrebbe erogato con sistema a sportello impedendo ai cittadini la possibilità di effettuare prenotazioni telefoniche o tramite internet e di migliorare, sotto il profilo dell'efficienza, le prestazioni sia per gli utenti che evirerebbero lunghe file in attesa del proprio turno, sia per il personale sanitario. Una situazione già precaria che sembra essere destinata a peggiorare considerato che, stando quanto di recente ufficialmente denunciato dal Comitato civico Cori, tra qualche giorno chiuderà anche l'Ambulatorio di Pneumologia, sempre a causa del pensionamento di un medico". (segue) (Com)