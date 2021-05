Sanità: Simeone (FI), troppi disservizi per cittadini di Cori e del distretto 1 provincia Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo limitarci ad attendere inermi l'auspicata realizzazione degli interventi, per un importo di 1 milione e 200mila euro, tra cui la realizzazione della Casa della salute di Cori, annunciati ad agosto dello scorso anno dalla Regione e dalla Asl di Latina e per ora nonostante i solleciti che ho inoltrato rimasti sulla carta. In questo contesto risulta non più procrastinabile, ad esempio, il ripristino, da estendersi anche agli altri centri analoghi, dell'operatività dei Pat, ridotto alla fascia oraria 8 – 20 al fine di garantire il personale sanitario necessario negli ospedali della provincia di Latina per l'emergenza Covid 19, h 24 così come l'implementazione delle prestazioni previste nelle strutture esistenti. Mi auguro che l'assessore colga lo spirito propositivo di questa interrogazione e sia in grado di darci risposte chiare nell'interesse esclusivo delle comunità che rappresentiamo", conclude Simeone. (Com)