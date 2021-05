Libia-Italia: comandante Guardia costiera riceve addetto militare ambasciata a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della Guardia costiera libica e capo dell’Autorità per la sicurezza portuale, Rida Aysa, ha incontrato oggi l’addetto militare dell’ambasciata d’Italia a Tripoli, e il portavoce della Marina libica, Masoud Abd al Samad. Lo ha annunciato quest’ultimo su Facebook, spiegando che le parti hanno discusso della cooperazione italo-libica sul tema dell’immigrazione e della sicurezza costiera presso la base navale di Tripoli. Durante questo periodo sta incrementando il flusso di migranti dal Nord Africa verso le coste europee a causa del bel tempo. In precedenza, la ministra degli Esteri libica, Najla al Mangoush, ha invitato i Paesi dell’Unione europea a cooperare con le autorità dello Stato nordafricano per la lotta all’immigrazione illegale. (Lit)