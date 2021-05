Armenia: premier Pashinyan, non garantiremo corridoio di trasporto merci nel Caucaso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia non garantirà un corridoio di trasporto per le merci tra i Paesi del Caucaso meridionale. È quanto dichiarato dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un comunicato, in cui affronta la situazione nella provincia di Syunik, a seguito dello sconfinamento delle truppe azerbaigiane nell’area del Lago Sevan. “La situazione è stabile, ma tesa e inaccettabile per noi, e la nostra posizione è inequivocabile: le unità delle forze armate azerbaigiane devono ritirarsi dal territorio sovrano dell’Armenia”, ha detto Pashinyan, aggiungendo che “le nostre forze armate effettuano manovre tattiche, ma riteniamo che questa situazione dovrebbe essere risolta con mezzi diplomatici e pacificamente”. “Abbiamo fatto domanda all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) per l’applicazione dei meccanismi previsti", ha detto Pashinyan, e “anche se i processi non vanno avanti al ritmo desiderato, la Csto ha gli strumenti di sicurezza adatti, e la parte armena continuerà a fare sforzi costanti per metterli in funzione”. (segue) (Rum)