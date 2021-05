Medio Oriente: comunità ebrei di Turchia, "Erdogan non è antisemita, ci ha sempre sostenuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "è sempre stato di grande supporto, costruttivo e incoraggiante” nei confronti degli ebrei in Turchia. Lo ha scritto in un tweet l'account ufficiale della Comunità ebraica turca, rispondendo al comunicato stampa di ieri, 18 maggio, diramato dal dipartimento di Stato statunitense che condannava Erdogan per le sue presunte dichiarazioni antisemite. "Mentre le tragedie nella regione sono profondamente tristi e l'ascesa globale dell'antisemitismo è inaccettabile – recita il messaggio su Twitter – è scorretto e riprovevole accusare il presidente Erdogan di essere antisemita". "Al contrario, è sempre stato di grande supporto, costruttivo e incoraggiante nei nostri confronti", conclude la Comunità ebraica turca. (Tua)