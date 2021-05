Musei: MiC, obbligo prenotazione per visite in fine settimana solo per grandi siti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Tra i musei dello Stato resta quindi l'obbligo di prenotazione con 24 ore di anticipo per l'ingresso nei fine settimana al Pantheon, al Parco archeologico del Colosseo, al Parco archeologico di Pompei, alle Gallerie degli Uffizi, alla Galleria dell'Accademia di Firenze e al Museo di Castel Sant'Angelo. Restano ancora sospese le gratuità nelle prime domeniche del mese. (Com)