Imprese: analisti rimangono positivi su Generali, migliorano le valutazioni sul titolo

- Rimangono positive le aspettative del mercato sull’andamento di Generali, dopo la call organizzata ieri con gli analisti per presentare i risultati al 31 marzo 2021 alla comunità finanziaria. Sempre buono il giudizio di Berenberg, che ha modificato il target price del titolo Generali da 19,8 a 20,9 euro definendo “possibile” un buyback nel 2022, nonostante la propensione del Leone ad operazioni che diversifichino i flussi di cassa riducendo la volatilità nel tempo. Positivi anche gli analisti di Imi, che parlano di risultati trimestrali “sopra le aspettative” e di un “ottimo inizio d’anno”, confermando le previsioni positive sull’andamento del titolo. Analogo il commento di Oddo Bhf, che sottolinea un “buon momento per tutte le principali attività” del Gruppo, che superano le aspettative nonostante la pandemia soprattutto sotto il profilo commerciale. Soddisfatti anche gli analisti di Kepler, che ribadiscono un consenso “troppo basso e una cash pile ancora sottovalutata: una certa pressione in termini di margine è inevitabile, ma riteniamo che il posizionamento e il business diversificato di Generali” daranno un contributo positivo. (Rin)