Sanità: Corrotti (Lega), su Forlanini Regione parla con Cgil ma non con cittadini

- "Ancora poco chiare le ragioni che spingono la Regione Lazio a confrontarsi con il sindacato della sinistra, lasciando in secondo piano i comitati cittadini, sul futuro del Forlanini". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Allo stesso tempo, con un po' di ritardo - aggiunge - anche la Cgil prende atto della ormai sfumata ipotesi di candidare il Forlanini a sede dell'Agenzia europea della ricerca biomedica dopo il mancato finanziamento del progetto presentato nel Recovery plan.A questo punto, prima che la Corte dei Conti intervenga e condanni la Regione Lazio, occorre ripensare ad un nuovo progetto per riqualificare l'area dell'ex Forlanini; partendo magari questa volta da un sano confronto con tutte le parti e non solo con gli amici del Pd". (Com)