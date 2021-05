Medio Oriente: Fratoianni (Si), a Gaza situazione drammatica, serve iniziativa giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Gaza "è drammatica, dicono all'Onu, bene, meglio tardi che mai. Ora si muova anche il nostro Paese e con lui l'Europa. Per una iniziativa giusta, prima che conveniente". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Nel frattempo - prosegue - le vittime sono salite a 217, di cui 63 bambini, ci sono decine di migliaia di sfollati, il sistema sanitario è al collasso, blackout continui, difficoltà ad accedere all'acqua potabile e la popolazione palestinese è stremata da oltre una settimana di privazione del sonno, paura, orrori, lutti. È necessario un cessate il fuoco immediato e l'impegno a riconoscere lo Stato di Palestina, liberando i territori occupati. Solo così pace e sicurezza - conclude Fratoianni - potranno diventare una prospettiva concreta". (Com)