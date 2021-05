Roma: Campidoglio, fenomeno roghi tossici in costante diminuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a quanto riportato dal servizio televisivo andato in onda ieri sera, relativamente alla situazione dei roghi tossici nella Capitale, il Campidoglio in una nota sottolinea che "a Roma il fenomeno dei roghi tossici è in graduale e costante diminuzione grazie agli interventi portati avanti dal Campidoglio in questi ultimi anni. In un anno, infatti, è stata registrata una diminuzione del 30 per cento degli incendi. Un risultato che è stato raggiunto grazie a un attento controllo del territorio che l'Amministrazione capitolina sta potenziando anche con l'installazione di impianti di videosorveglianza". (segue) (Com)