Roma: Campidoglio, fenomeno roghi tossici in costante diminuzione (2)

- "Per quanto riguarda la situazione dell'area limitrofa al campo rom di Villa Gordiani, riportata dal servizio, si sottolinea che, su input del Campidoglio, negli scorsi mesi la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato continui controlli e sopralluoghi sul posto. Da qualche giorno all'esterno del campo rom è stato attivato un servizio di vigilanza diurna che, da oggi, verrà esteso anche alle ore notturne. Le pattuglie della Polizia locale saranno impegnate h24 nel controllo dell'area per prevenire i roghi tossici e per salvaguardare l'incolumità pubblica", conclude il Campidoglio. (Com)