Medio Oriente: Fassino, Italia sia parte attiva per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "sia attivo promotore di ogni iniziativa, in sede multilaterale e bilaterale, che possa riaprire un percorso politico, come unica strada per dare soluzione alle aspirazioni dei popoli che vivono" in Medio Oriente. Lo ha detto Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, intervenendo a Montecitorio dopo l'informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla sicurezza nel Mediterraneo. "Tutti viviamo questi giorni con angoscia, di fronte a un ennesimo scontro armato tra Hamas e Israele, che provoca altri lutti, sofferenze, distruzioni, scavando un solco ancora più profondo di rancore, voglia di vendetta, odio. Per questo la priorità assoluta è fermare l'escalation militare", ha spiegato. Fassino ha aggiunto: "Va chiesto con fermezza ad Hamas di interrompere il lancio di razzi sulle città israeliane e al governo israeliano di sospendere l'azione militare che sta travalicando quella proporzionalità indispensabile perché il diritto all'autodifesa sia legittimo". "Così come l'espulsione di famiglie arabe dalle loro case – ha proseguito -, gesto inaccettabile che chiediamo di ritirare, non può giustificare il lancio di 3.500 razzi sulle abitazioni delle famiglie israeliane. Si riapra – ha rimarcato - un percorso negoziale per giungere finalmente alla soluzione due popoli, due Stati". "Esistono due diritti ugualmente legittimi: quello di Israele a esistere in sicurezza e il diritto del popolo palestinese a vivere in un proprio Stato. È esattamente dal ripristino di quel riconoscimento che deve muovere oggi la riapertura di un percorso negoziale. Si è assecondato – ha sottolineato - il trascorrere del tempo nell'illusione che ciò avrebbe consentito il superamento dei conflitti. È accaduto il contrario, producendo più acuti conflitti". (Res)